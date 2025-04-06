Полиция Дубая рассказала о падении воздушного шара с российскими туристами

Полиция Дубая опровергла сообщения о гибели туристов в результате инцидента с воздушным шаром в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Официальное заявление ведомства приводит РИА Новости.

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В распространенном комментарии говорится, что инцидент с воздушным шаром произошел 23 марта 2025 года.

При этом в полиции особо подчеркнули, что в результате жесткой посадки никто не погиб.

"Некоторые сообщения об инциденте, циркулирующие в СМИ, являются ложными и вводящими в заблуждение", - отметили в ведомстве.

Отмечается, что у пострадавших легкие травмы, либо повреждения средней тяжести.

Началось расследование.

По предварительным данным, во время посадки резко ухудшились погодные условия.

Ранее сообщалось, что среди туристов, получивших травмы во время экскурсии на воздушном шаре, есть и россияне.