В Якутии начали проверку после сообщений о рабстве на ферме

Правоохранители проводят проверку после появившихся в соцсетях сообщений о двух мужчинах в якутском селе Кюндядя, которых удерживают в рабстве на одной из ферм. Об этом РИА Новости заявил источник в правоохранительных органах.

© Lenta.ru

Пользователи сети распространили сведения, что в селе Кюндядя были найдены двое незаконно удерживаемых местным жителем мужчин — якобы один молодой человек сбежал и сообщил об этом жительнице населенного пункта. Как утверждал сбежавший, их удерживают в цепях, избивают и заставляют работать на ферме.

«Правоохранительные органы по данному сообщению о рабах в селе Кюндядя проводят проверку», — высказался собеседник агентства.

Ранее координатор спасательных операций борющегося с рабством движения «Альтернатива» Арина Файрушина рассказала, что рабство процветает в южных регионах России