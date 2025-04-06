Из-за торнадо и наводнений в США погибло минимум 12 человек

Сильные погодные катаклизмы на территории США привели к гибели как минимум двенадцати человек. По данным ABC News, жертвами разгула стихии стали жители пяти штатов.

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Трагедии произошли в разных частях страны. В Кентукки девятилетний мальчик погиб, когда его смыло водным потоком по дороге к автобусной остановке. В Теннесси мощный торнадо категории EF-3 разрушил город Селмер, унеся несколько жизней.

Сейчас метеорологи предупреждают о продолжении опасных явлений. В Мемфисе сохраняется угроза масштабного наводнения, а в Техасе ожидается высокая вероятность новых торнадо.