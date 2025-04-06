Во Владивостоке из-за аварии более 19 тыс. человек остались без света

Авария на подстанции "Загородная" во Владивостоке привела к отключению света в более чем 100 домах. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Приморья.

"В ходе мониторинга средств массовой информации установлено, что утром 6 апреля 2025 года на подстанции "Загородная" произошла авария, из-за которой без электричества остались более 19 тыс. потребителей в более чем 100 домах Первомайского района во Владивостоке. Отключения коснулись домов по улицам 40 лет ВЛКСМ, Героев Хасана, Гризодубовой, Нестерова, Сафонова, Талалихина и Часовитина", - рассказало ведомство.

Уточняется, что прокуратура проверит соблюдение законодательства при обслуживании сетей, сроки устранения аварии и расследование ее причин. Надзорное ведомство взяло под контроль проведение аварийно-восстановительных работ.