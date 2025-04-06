Следователь: телефонные мошенники перешли к "многоходовочкам"

Телефонные мошенники начали использовать "многоходовые комбинации", которые позволяют лишить уже обманутую жертву всех оставшихся сбережений и даже жилья. Об этом РИА Новости рассказала следователь по особо важным делам ГСУ ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Юлия Острянина.

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"Звонки с сообщением о том, что родственник попал в ДТП, уже стали редкостью, как и "продажа воздуха" через сайты бесплатных объявлений", - пояснила собеседница агентства.

Острянина добавила, что мошенники теперь все чаще не ограничиваются стандартным предупреждением о якобы подозрительной активности с банковским счетом. Следователь отметила, что теперь на первом этапе потенциальным жертвам обычно поступают звонки или сообщения через мессенджеры якобы от представителей надзорных государственных служб.

И когда человек уже расстался с частью своих денег, но еще не понял, что его обманули, к схеме обмана подключаются мнимые силовики, "не давая опомниться" потерпевшим, пояснила она. Также в числе сложных мошеннических схем Острянина указала организацию видеосообщений или звонков с использованием образов близких родственников и их голосов. Следователь призвала в такой ситуации прервать беседу и самому связаться с теми, за кого себя выдают мошенники.

Острянина также напомнила, что не стоит вступать в разговоры с незнакомцами ни по стационарному телефону, ни через мессенджеры и блокировать любые их сообщения. Лучше пропустить даже важный звонок, чем попасться на удочку мошенников, резюмировала следователь. До этого в пресс-службе Сбера рассказали, что аферисты с целью совершения обзвонов стали "арендовать" у детей аккаунты в мессенджерах и социальных сетях. Мошенники предлагают детям за "аренду" аккаунта от 500 до 2 тысяч рублей. В "арендованном" аккаунте аферисты устанавливают необходимые им логотипы государственных ведомств и силовых структур, известных организаций, а затем начинают обзвон граждан для хищения средств.