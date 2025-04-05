В Москве наложили арест на денежные средства Чубайса

Арбитражный суд Москвы по иску Роснано наложил арест на денежные средства и иное имущество бывшего главы компании Анатолия Чубайса и еще семи человек на сумму 5,6 млрд рублей. Об этом говорится в материалах суда, которые есть в распоряжении ТАСС.

Согласно определению суда, компания "Роснано" обратилась с иском к Чубайсу, Юрию Удальцову, Олегу Киселеву, Борису Подольскому, Герману Пихою, Дмитрию Пимкину, Владимиру Аветисяну и Николаю Тычинину "о солидарном взыскании убытков в размере 3,892 млрд руб. и 20,4 млн долларов США в рублях по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату исполнения судебного акта".

Компания также подала заявление о принятии обеспечительных мер в пределах заявленных исковых требований в размере 5,6 млрд рублей и "наложения ареста на денежные средства и иное имущество близких родственников ответчиков в пределах заявленных исковых требований".

Кто такой Чубайс и почему он «во всем виноват»?

Суд наложил арест на денежные средства и иное имущество фигурантов "в пределах заявленных исковых требований в размере 5 607 112 053 руб".