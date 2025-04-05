В Дубае расследуют падение воздушного шара с туристами из России

В Дубае полиция расследует инцидент с совершившим жёсткую посадку воздушным шаром, в корзине которого находились и российские туристы. Об этом РИА Новости сообщила полиция Дубая.

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«Полиция Дубая разъясняет, что в результате инцидента с воздушным шаром, произошедшего в Дубае 23 марта 2025 года, никто не погиб», — говорится в заявлении.

Отмечается, что все пострадавшие в результате инцидента получили лёгкие повреждения или травмы средней степени тяжести.

Утром 27 марта в 1 км от берега во время подводной экскурсии в Хургаде произошло крушение батискафа «Синдбад» с 45 российскими туристами.

Погибли шесть россиян, в том числе двое детей. Ещё 38 граждан России были спасены.