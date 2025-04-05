«Мисс Европа-Косово» Гюлер Эрдоган погибла, убегая от полицейских

В Турции 27-летняя модель и обладательница титула «Мисс Европа-Косово» Гюлер Эрдоган упала с эстакады на дорогу и попала под машину. Об этом сообщает Sabah.

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По данным издания, вместе с близкими и подругами Эрдоган отправилась в город Гиресун, чтобы отпраздновать окончание Рамадана . По пути ее остановили полицейские и обнаружили, что она пьяна. Модель попыталась скрыться от правоохранителей, перебежала на другую сторону проезжей части и спрыгнула с эстакады, когда по подземному переходу проезжал автомобиль. Он ее сбил.

Издание упоминает, что в прошлом Эрдоган пыталась совершить самоубийство на Босфорском мосту в Стамбуле.

В декабре прошлого года автомобиль в Париже насмерть сбил 34-летнюю российскую телеведущую и модель Светлану Савицкую. По словам ее знакомой, два автомобиля «навстречу на лобовое ехали», один из них резко свернул и сбил Савицкую.