Бастрыкину доложат о деле об избиении подростка группой сверстников в Сургуте
Главе СК России Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования уголовного дела по факту избиения подростка группой сверстников в Сургуте. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на ведомство.
По имеющейся информации, конфликт между подростками произошёл из-за девушки.
Проверку инцидента также организовала региональная прокуратура.
О ходе организованной процессуальной проверки доклад представит руководитель СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу М.В. Мокшин.
Ранее сообщалось, что Бастрыкин проконтролирует проверку по факту избиения подростками 13-летней девочки в Нефтеюганске.