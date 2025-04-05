Бастрыкину доложат о деле об избиении подростка группой сверстников в Сургуте

Главе СК России Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования уголовного дела по факту избиения подростка группой сверстников в Сургуте. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на ведомство.

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По имеющейся информации, конфликт между подростками произошёл из-за девушки.

Проверку инцидента также организовала региональная прокуратура.

О ходе организованной процессуальной проверки доклад представит руководитель СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу М.В. Мокшин.

Ранее сообщалось, что Бастрыкин проконтролирует проверку по факту избиения подростками 13-летней девочки в Нефтеюганске.