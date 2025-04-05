ČTK: в Чехии участник мотокросса врезался в болельщиков

Участник мотокросса наехал на толпу зрителей у города Нетолице на юге Чехии, в результате чего несовершеннолетняя получила тяжелые ранения. Об этом сообщило информационное агентство ČTK.

Спортсмен, как следует из сообщения, не справился с управлением мотоцикла и, вылетев с трассы мотокросса, на значительной скорости врезался в стоявших на обочине болельщиков. На место ЧП прибыли спасатели, была задействована медицинская авиация. Полиция расследует обстоятельства инцидента.

У города Нетолице, согласно агентству, проходило первенство Южночешского края по мотокроссу.