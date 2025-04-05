В Российской государственной библиотеке начался пожар

Пожарные тушат крышу здания Российской государственной библиотеки в Москве. В интернете появились первые кадры с места ЧП, на кровле заметен дым.

В столичном управлении МЧС рассказали, что пожарные выехали по заявке о возгорании на улицу Воздвиженка, дом 3/5. По данному адресу находится Российская государственная библиотека, сообщает РИА Новости.

«Сейчас подразделения на месте. Сведений о пострадавших не поступало», — сказали в ведомстве.

Телеграм-канал 112 публикует кадры с места ЧП.

По его данным, в здании библиотеки на Воздвиженке загорелась крыша. Происходит тление обрешетника. Идет эвакуация персонала и посетителей.