Появились подробности эвакуации 2 тысяч человек из аквапарка в Москве

В столичном комплексе «Мореон» была объявлена тревога, людей попросили срочно покинуть здание. При этом двери для эвакуации были закрыты, людям пришлось идти через основной выход. Об этом посетительница фитнес-зала «Мореон» рассказала телеграм-каналу «Осторожно, Москва».

Женщина рассказала, что пришла в «Мореон» на тренировку, но она не продлилась и 5 минут — сработал сигнал тревоги. При этом «оповещение было тихим, без звуковой сирены».

«Сигнализации вообще не было слышно. Далее мы пошли по раздевалкам, где было видно, что куча людей бежит. Двери для эвакуации были закрыты. Нам пришлось идти через основной выход», — рассказала женщина.

Канал отмечает, что причиной эвакуации стало «ЧП на территории комплекса».

Площадь комплекса «Мореон» составляет 64 тыс. кв. м, это самый большой аквапарк Москвы.

В субботу свыше 2 тысяч человек было эвакуировано из «Мореона», передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Представитель служб пояснил, что поступило сообщение о подозрительном предмете в здании на улице Голубинской, 16.

«Проведена полная эвакуация», — сказал он.

По его словам, в аквапарке ждут кинологов, которые должны обследовать помещения.