ТАСС: в Москве более 2 тыс. человек эвакуировали из аквапарка "Мореон"
Свыше 2 тыс. человек эвакуировали из "Мореона" - самого большого крытого аквапарка Москвы. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.
"Поступило сообщение о подозрительном предмете в здании по адресу: улица Голубинская, д. 16. Проведена полная эвакуация", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в настоящее время ожидается прибытие кинологов для обследования помещений здания.
Согласно данным из открытых источников, по этому адресу располагается комплекс "Мореон" площадью 64 тыс. кв. м.