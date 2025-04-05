Свыше 2 тыс. человек эвакуировали из "Мореона" - самого большого крытого аквапарка Москвы. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"Поступило сообщение о подозрительном предмете в здании по адресу: улица Голубинская, д. 16. Проведена полная эвакуация", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время ожидается прибытие кинологов для обследования помещений здания.

Согласно данным из открытых источников, по этому адресу располагается комплекс "Мореон" площадью 64 тыс. кв. м.