На юге Москвы пьяный мужчина устроил перестрелку

Пьяный мужчина пытался скрыться от полицейских на юге Москвы и устроил перестрелку.

Об этом сообщили ГУ СК России по Москве.

По данным следствия, пьяный мужчина отказался выполнять законные требования инспекторов ДПС и попытался скрыться, заехал на территорию подземного паркинга и открыл огонь в сторону сотрудников правоохранительных органов.

«Полицейский, видя реальную угрозу жизни и здоровью, применил табельное оружие. В настоящее время подозреваемый доставлен в одну из городских больниц», — говорится в сообщении.

Ранее Дорогомиловский суд Москвы арестовал на два месяца двоих обвиняемых в похищении мужчины со стрельбой на западе столицы.