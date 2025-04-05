В Белоруссии из-за взрыва боеприпаса погиб подросток
В агрогородке Страдечь в Брестском районе Белоруссии в результате взрыва боеприпаса погиб подросток.
Об этом пишет пресс-служба Следственного комитета республики.
Отмечается, что взрыв произошёл 4 апреля в вечернее время.
«В зоне поражения оказались мужчина и его внуки (14 и 15 лет). От полученных травм один из подростков скончался», — сообщили представители ведомства.
Пенсионеру и второму несовершеннолетнему оказывают медпомощь.
Во время осмотра правоохранители нашли корпус боеприпаса во дворе дома.
Ранее в белорусской деревне Луговая Вирня во дворе частного дома, вероятно, произошёл взрыв кислородного баллона. В результате произошедшего погибли три человека.