В Приангарье более 100 тыс. домов превентивно отключены от электроснабжения

Более 100 тыс. домов в 613 населенных пунктах Иркутской области превентивно отключены от электроснабжения из-за сильного ветра 34 м/с. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Иркутской области.

"Из-за ветра, скорость которого достигала 34 м/с, превентивно были отключены от электроснабжения 101 306 домов в 613 населенных пунктах в 8 районах области", - говорится в сообщении.

Днем в субботу в Иркутской области из-за сильного ветра превентивно были отключены от электроснабжения более 420 домов в Тайшетском, Тулунском, Нижнеудинском и Братском районах, Чунском округе.

По данным МЧС, порывы ветра местами достигают от 15 до 29 м/с. "Погибших и пострадавших нет. Воздействие ветровой нагрузки по территории Иркутской области продолжится до утра 6 апреля", - пояснили в ведомстве.

В регионе, по предварительным данным, огнем из-за ветра уничтожены 11 жилых домов и хозяйственные постройки. Создан круглосуточный оперативный штаб и организован сбор гуманитарной помощи.