Более 59 тысяч человек остались без света в Красноярском крае из-за непогоды

В Минэнерго России заявили, что более 59 тыс. человек остались без света в Красноярском крае из-за ураганного ветра.

Об этом говорится в Telegram ведомства.

«В регионе из-за неблагоприятных погодных условий (ветер с порывами до 28 м/с) происходят массовые отключения объектов электросетевого хозяйства. По оперативным данным отключение электроснабжения затронуло более 59 895 человек», — указывается в заявлении.

К аварийно-восстановительным работам привлечены 192 бригады в составе 392 человек и 205 единиц техники.

Массовые отключения также затронули Хакасию, Алтайский край и Кемеровскую область.

Ранее глава Хакасии Валентин Коновалов заявил, что в регионе ввели режим ЧС из-за непогоды и ухудшения пожарной обстановки.