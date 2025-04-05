В Железногорске река Байкал вышла из берегов после урагана. Кадры произошедшего приводит Telegram-канал «Красноярск с огоньком».

По словам местных жителей, затоплена улица Андреева.

Паводок произошел на фоне урагана в регионе.

Из-за стихийного бедствия в регионе был введен режим «Повышенной готовности». Ураган привел к отключению света в 126 населенных пунктах в 126 населенных пунктах, где проживают около 62 тыс. человек. Также порывами ветра были совраны крыши многоквартирных домов, двух школ и автовокзала. Из-за этого пострадали два человека.

Сильный ветер привел к распространению огня, из-за чего осложнилась ситуация с природными пожарами. За день было зафиксировано 20 лесных пожаров, и в Минусинском районе огонь приблизился к жилым домам. Возгорание было оперативно локализовано, и переход огня на населенные пункты в этом районе не был допущен. Тем не менее, в Шушенском и Партизанских районах сгорело 5 жилых домов, при этом никто не пострадал.