СК показал кадры с места, где нашли убитую в Ульяновской области 14-летнюю девочку

Следственный комитет опубликовал видео с места, где нашли тело 14-летней девочки, убитой в Ульяновской области.

Как говорится в Telegram ведомства, двое подозреваемых в преступлении задержаны.

«По подозрению в совершении особо тяжких преступлений задержаны два местных жителя, в том числе несовершеннолетний», — указывается в заявлении.

Об их мотивах не сообщается.

Тело школьницы в подвале её дома нашла тётя. Она рассказала, что девочка ночевала одна, а её мама в это время была у гражданского мужа, заявил ранее источник RT в правоохранительных органах.