В Красноярске во время урагана погибла женщина

В Красноярске ураганный ветер снес пожилую женщину с балкона. Она погибла, пишут «Аргументы и факты.Красноярск».

Инцидент произошел в субботу, 5 апреля, на улице Красноярский Рабочий, 107А.

Горожанка упала с балкона третьего этажа. На месте происшествия работают сотрудники полиции. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что 5 апреля на Красноярский край, Хакасию и некоторые другие регионы Сибири обрушился ураган. Порывы ветра достигали 30 м/с и более. Из-за шторма сносило крыши домов.

Россиянку ветром сдуло с балкона

Точное количество пострадавших в Красноярском крае не называется — пока известно о погибшей женщине и пострадавшем при падении павильона мужчине. В Хакасии пострадали 11 человек, пять из них госпитализированы.