В Аргентине 21 россиянину предъявили обвинения по делу о торговле людьми

Прокуратура аргентинского города Сан-Карлос-де-Барилоче выдвинула в отношении 21 гражданина России, в том числе организатора религиозной секты "Ашрам Шамбалы" Константина Руднева, обвинения в сексуальной эксплуатации. Об этом сообщил информационный портал прокуратуры.

"Децентрализованная прокуратура Сан-Карлос-де-Барилоче <...> выдвинула в отношении 21 лица с гражданством России обвинения в участии в преступной организации, которая с целью сексуальной эксплуатации и заключения в рабство завлекла привезенную из России 22-летнюю девушку, которая 21 марта родила ребенка в больнице этого города провинции Рио-Негро", - говорится на сайте.

По версии прокуратуры, подозреваемые хотели записать отцом новорожденного лидера секты, чтобы он впоследствии мог претендовать на гражданство Аргентины и получить с ним вид на жительство в Бразилии. Как считает аргентинское следствие, преступная группа заманила предполагаемую жертву "под предлогом духовных практик и воспользовалось ее положением крайней уязвимости".

Фигурантами расследования, помимо Руднева, который, по данным аргентинских властей, находится в розыске в Черногории с октября прошлого года, проходит еще один мужчина и 19 женщин. Одной из женщин предъявлено обвинение "в попытке подделки документов". Еще двум подозреваемым вменяли перевозку наркотиков.

Как сообщила прокуратура, под стражей находятся 13 подозреваемых. Остальные ожидают решений по своему делу на свободе. В рамках расследования прокуратура проверила переписки в телефонах задержанных, которые, как утверждается, подтвердили подозрения.

О задержании

Правоохранительные органы Аргентины обратили внимание на Руднева после того, как медработники больницы Сан-Карлос-де-Барилоче позвонили в полицию из-за подозрений, что посещавшая их беременная россиянка могла быть жертвой сети по торговле людьми. По словам врачей, им показалось странным, что девушка приходила на приемы в сопровождении двух женщин, которые не давали ей говорить. Первые задержания прошли в аэропортах Сан-Карлоса-де-Барилоче и Буэнос-Айреса 28 марта.

31 марта посольство России в Аргентине сообщило, что было проинформировано местными правоохранительными органами о задержании группы лиц предположительно с российским гражданством, подозреваемых в причастности к торговле людьми. В переданном списке фигурировало 13 человек.

В России Рудневу были предъявлены обвинения по нескольким статьям УК РФ - в организации объединения, посягающего на личность и права граждан, в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера, а также незаконном хранении наркотиков. В 2013 году его приговорили к 11 годам тюрьмы, в 2021 году он вышел на свободу, отбыв наказание.