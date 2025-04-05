Дым с тлеющего мусорного полигона накрыл Новороссийск

В субботу жители сразу нескольких районов портового города почувствовали запах дыма, который доносился с загоревшегося еще 13 марта мусорного полигона в окрестностях Новороссийска. Причину происходящего объяснил землякам вице-мэр Александр Гавриков

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"С утра нахожусь на полигоне. Площадь подслойного тления по прежнему составляет 400 квадратных метров К сожалению, из-за изменения направления ветра в некоторых частях города ощущается запах дыма", - написал в своем Telegram-канале заместитель главы муниципального образования.

По его словам, работы для полной ликвидации ведутся непрерывно уже в течение 23 дней. Сейчас в них задействованы 30 единиц техники. На сегодняшний самосвалы совершили 5306 рейсов. При этом объем отсыпанного грунта составил 71620 кубометров.

Напомним, после мощного возгорания на крупном мусорном полигоне прокуратура Краснодарского края организовала проверку по этому факту. Установлено, что полигон ТКО эксплуатируется ООО "Терра-Н" с нарушениями федерального законодательства. Это не первое возгорание на нем, виновники пожаров уже привлекались к административной ответственности.

На днях глава Российского экологического общества Рашид Исмаилов предложил организовать общественный контроль над деятельностью полигона. Мэр Новороссийска Андрей Кравченко эту идею поддержал.