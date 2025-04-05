Россиянку оштрафовали за письмо в Генпрокуратуру

Жительницу Зеленограда оштрафовали за письмо в Генпрокуратуру. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

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В начале 2025 года россиянка отправила в надзорное ведомство письмо, к которому приложила изображение президента России Владимира Путина в военной форме Третьего рейха.

Генпрокуратура перенаправила письмо в центр по противодействию экстремизму. Там в отношении женщины возбудили административное дело по статье, предусматривающей наказание за распространение запрещенной символики.

Ранее медсестру из Тюмени оштрафовали за запись в блоге. Женщина разместила в нем украинский лозунг. При обыске у нее также нашли блокнот с оскорбительным, по мнению правоохранителей, текстом.