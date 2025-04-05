В паркинге Махачкалы произошла перестрелка

В Махачкале произошла перестрелка в подземном паркинге торгового центра «Ардар», погиб один человек. Об этом сообщает следственное управление СК России по Республике Дагестан.

Инцидент произошел вечером 4 апреля на подземной парковке торгового центра «Ардар». Между фактическим владельцем торгового центра и арендаторами возник конфликт «на почве денежных отношений». Ссора закончилась перестрелкой.

«В результате один человек со стороны арендаторов скончался на месте, еще двое с различными ранениями доставлены в больницу», — сообщили следователи.

Владелец торгового центра с места преступления скрылся, но его местонахождение установили. Выяснилось, что он также получил травмы, его отвезли в медицинское учреждение. В следственном управлении подчеркнули, что «при отсутствии медицинских противопоказаний с ним будут проводиться необходимые следственные действия».

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