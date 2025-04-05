Режим ЧС введен в Хакасии

Глава Хакасии Валентин Коновалов заявил, что в регионе был введён режим ЧС из-за непогоды и ухудшения пожарной обстановки.

Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

«В республике с сегодняшнего дня решением комиссии введён режим ЧС», — написал Коновалов.

Он также сообщил, что из-за сильных порывов ветра на территории многих муниципалитетов обострилась пожарная обстановка, зарегистрированы очаги порядка 43 пожаров.

«Осложнённая пожарная обстановка сейчас сохраняется в посёлках Калинино и Сапогово, Новоенисейке, а также в Очурском сельсовете. В ряде муниципалитетов нарушено электроснабжение», — отметил глава региона.

Ранее пресс-служба Красноярской железной дороги (КрасЖД) заявила, что два пожарных поезда направлены в Хакасию и Красноярский край для тушения возгораний.