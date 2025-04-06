Один из самых страшных маньяков в истории России уже давно отбывает наказание. Казалось бы, следователи раскрыли все страшные деяния Александра Пичушкина, известного как «битцевский маньяк», однако душегуб сумел удивить даже после долгой отсидки.

Нашли не всех

Пичушкин находится на пожизненном в колонии особого режима «Полярная сова». Здесь он оказался после того, как следствие доказало почти 50 эпизодов. Совсем недавно маньяк признался, что на самом деле на нем еще 11 убийств, о которых до последнего времени никто не знал.

Телеграм-канал Shot рассказывает, что убийца заявил сотрудникам ФСИН о своей готовности дать признательные показания об 11 эпизодах. Причастность Пичушкина к ним еще не была доказана. Все эпизоды, о которых идет речь, произошли в Северном Бутове.

Что известно о маньяке

Убийца появился на свет в 1974 году в Мытищах. Тягу к убийствам начал испытывать еще в детстве. Пичушкин собирался пойти в армию сразу после школы, однако его не взяли. Пичушкина направили на лечение в психиатрическую больницу.

В 1992 году в возрасте 18 лет Пичушкин предложил своему другу помочь ему совершить убийство, так как в одиночку было страшно. Друг подумал, что Пичушкин просто шутит и даже согласился сходить с ним в Битцевский парк, чтобы присмотреть место, куда можно складывать тела и, в целом, изучить местность. Оказавшись с будущим маньяком в парке, парень прямо заявил, что относится к происходящему с иронией. Пичушкин был возмущен таким несерьезным подходом, набросился на друга и задушил веревкой. Это было его первым убийством.

Поняв, что за ним никто не пришел, Пичушкин почувствовал больше свободы в своих действиях и уже без стеснения приступил к своей кровавой деятельности. Основную серию убийств Пичушкин совершил в период с 2001 по 2006 год. За это время он убил 48 человек. Маньяк, как правило, действовал по одной и той же схеме — заманивал жертв в парк под благовидным предлогом, убивал молотком и сбрасывал в канализацию, из-за чего было трудно определить, в каком месте было совершено убийство.

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Пичушкина задержали после его самого неаккуратного убийства. Маньяк чувствовал полную безнаказанность и потерял бдительность. Он убил свою коллегу, с которой работал в магазине. На первом допросе он признался, что он и есть тот самый Битцевский маньяк. Как выяснилось, Пичушкин вел тетрадь, куда записывал число уже совершенных убийств. В его планах было определенной количество убитых — 64 человека. По количеству клеток на шахматной доске.

По результатам экспертизы Пичушкин оказался вменяемым, но ограничено. Он был отправлен на лечение, в процессе которого пытался покончить с собой. Было решено отправить маньяка на пожизненное в одну из самых суровых колоний.

В ближайшее время Пичушкину предстоит дать новые показания по нераскрытым эпизодам.