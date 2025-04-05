Суд в Москве арестовал чиновника из Минобороны Юрия Кожевникова

Савеловский районный суд Москвы арестовал начальника управления Госстройнадзора ГУ контрольной и надзорной деятельности Минобороны РФ Юрия Кожевникова, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу судов общей юрисдикции столицы.

В ведомстве пояснили, что судьи отказали в удовлетворении ходатайства стороны защиты об избрании в отношении Кожевникова более мягкой меры пресечения — в виде домашнего ареста.

«Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кожевникова Юрия Васильевича, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных пункт «в» части 5 статьи 290 УК РФ, части 4, статьи 290 УК РФ (Получение взятки), на срок 1 месяц 22 суток», — уточнили в пресс-службе.

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