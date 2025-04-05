В российском городе произошел пожар на подстанции

В Ульяновске сотрудники регионального МЧС тушат пожар на городской электроподстанции, сообщает пресс-служба ведомства в официальном телеграм-канале.

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По данным МЧС, «на улицу Азовскую стянуты пожарно-спасательные подразделения МЧС России». На территории подстанции загорелась трансформаторная будка. В сообщении ведомства говорится: «Вспыхнула трансформаторная будка, это отдельно стоящее здание».

На месте возгорания работают более сорока спасателей и десять единиц специальной техники.

По информации МЧС, пожарным удалось локализовать пожар.