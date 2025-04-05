Виновным в смерти Паши Техника грозит смертная казнь

Если следствие подтвердит, что рэпер Паша Техник погиб из-за употребления наркотиков в Таиланде, виновные могут столкнуться с крайне жесткими мерами, вплоть до смертной казни. Об этом заявил известный адвокат Сергей Жорин.

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«В Таиланде законы, касающиеся наркотиков, являются одними из самых строгих в мире. Ответственность за торговлю наркотиками зависит от типа вещества и его количества, но в целом предусматривает суровые наказания, включая длительные сроки лишения свободы и даже смертную казнь», – проккоментировал для «Life.ru» адвокат.

В случае, если официальное расследование установит связь между смертью российского рэпера Паши Техника и употреблением наркотических веществ на территории Таиланда, местные правоохранительные органы обязаны возбудить уголовное дело. Как пояснил адвокат Сергей Жорин, если среди подозреваемых окажутся лица, упомянутые бывшей супругой музыканта, им может грозить исключительно суровое наказание.

Таиланд сохраняет смертную казнь за наиболее тяжкие преступления, включая крупную наркоторговлю. Хотя на практике её применяют редко, закон предусматривает такую возможность. Альтернативными мерами могут стать пожизненное лишение свободы или длительные тюремные сроки до 20–30 лет, а также крупные штрафы, размер которых зависит от объема изъятых наркотиков.

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Адвокат подчеркнул, что тайские власти строго следят за исполнением антинаркотического законодательства, и иностранные граждане не получают иммунитета. Адвокат призвал всех туристов избегать любых контактов с запрещенными веществами, поскольку даже незначительное нарушение может привести к серьезным последствиям, включая депортацию и пожизненный запрет на въезд. Ранее «ФедералПресс» рассказал, что бывшая жена рэпера обвиняла в его гибели врачей и наркоторговцев.