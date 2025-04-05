Пресс-служба Красноярской железной дороги (КрасЖД) заявила, что два пожарных поезда направлены в Хакасию и Красноярский край для тушения возгораний.

«Для помощи в тушении природных пожаров в Хакасии и Красноярском крае направлено два пожарных поезда КрасЖД», — говорится в Telegram КрасЖД.

Уточняется, что один пожарный поезд займётся тушением пала сухой травы, а другой примет участие в ликвидации возгорания в деревне Калиновка.

«В составе одного пожарного поезда — цистерны со 120 т воды и до 5 т пенообразователя», — добавляется в заявлении.

Ранее в пресс-службе МЧС России заявили, что спасатели ликвидируют свыше 20 ландшафтных пожаров на территории Красноярского края.