Ураган обрушился на Сибирь

Ураган пронёсся над Сибирью, затронув Красноярский край, Кузбасс, Алтай, Хакасию, Новосибирскую область и ряд других регионов. Из-за штормового ветра энергетики ввели особый режим работы, сообщает телеграм-канал «Россети Сибирь».

В Кузбассе порывы ветра достигают 25 метров в секунду, пострадали электросетевые объекты в нескольких районах. Так, в Тисульском районе крыша жилого дома упала на ЛЭП. Жители Новокузнецка сообщают о сдвинутых автобусных остановках, сорванных рекламных щитах и дорожных знаках.

На Алтайский край также обрушился сильный ветер. С ночи аварийные бригады работают в Краснощековском, Солонешенском, Чарышском, Алтайском районах и пригороде Барнаула. В селе Поспелиха из-за шторма замкнуло трансформатор, начался пожар. Часть поселка осталась без электроснабжения.

В Хакасии ураган привел к технологическим нарушениям. Жители республики пишут в соцсетях, что ветер сбивает прохожих с ног, срывает элементы крыш и рекламных конструкций. Филиал «Хакасэнерго» переведён в особый режим работы.

В Красноярском крае и Тыве действует режим повышенной готовности.

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В Красноярске начались отключения электричества. Повреждён один из корпусов Сибирского федерального университета, ветер срывает листы шифера с крыш жилых домов. В Новосибирске часть города и шесть районов области также остались без света.