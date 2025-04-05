Беспилотник ВСУ в небе над Мордовией сняли на видео

Опубликовано видео с летящим над Мордовией украинским беспилотником. Снятый очевидцем видеоролик опубликовал Telegram-канал Mash.

На кадрах видно беспилотник самолетного типа на фоне подсвеченного огнями неба. Также слышен характерный для работы БПЛА звук.

По словам очевидцев, регион атаковали сразу несколько беспилотников. Дроны летели на высоте от 30 до 50 метров. По данным канала, речь идет о модели PD-2. Дальность полета таких аппаратов превышает 1000 километров.

По данным Минобороны, ночью со стороны Украины по России было выпущено 49 беспилотников. Помимо Мордовии, под ударом оказались Воронежская, Белгородская, Курская, Самарская, Брянская, Липецкая и Орловская области.