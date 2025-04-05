Россиянку ветром сдуло с балкона

В Красноярске женщину снесло ураганом с балкона во время ураганного ветра. Об этом сообщило местное издание ТВК со ссылкой на МВД.

Инцидент произошел на улице Красноярский рабочий, 107А.

«По предварительным данным правоохранителей, она упала с балкона 3-го этажа. Полицейские устанавливают все обстоятельства трагедии», — говорится в материале.

При падении она получила травмы, несовместимые с жизнью.

Утром 5 апреля ГУ МВД по Красноярскому краю сообщало, что мужчина оказался под завалами после обрушения павильона в Железнодорожном районе Красноярска из-за сильного ветра. Пострадавшего госпитализировали. Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.

Ураган обрушился на Сибирь

В МВД также рассказали, что сотрудники полиции региона подняты по тревоге для обеспечения безопасности граждан в связи со сложной погодной ситуацией.