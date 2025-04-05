Мэр Минусинска предупредил о возможной эвакуации из-за ландшафтного пожара
Мэр Минусинска Дмитрий Меркулов предупредил о возможной эвакуации из-за ландшафтного пожара.
Соответствующее заявление он опубликовал на своей странице в «ВКонтакте».
«Уважаемые минусинцы, на данный момент к эвакуации жителей домов в зоне риска возгорания — полная готовность, но она еще не объявлена!» — указал он.
По его словам, если эвакуация будет объявлена, то об этом объявят незамедлительно.
Ранее в пресс-службе МЧС России заявили, что спасатели ликвидируют свыше 20 ландшафтных пожаров на территории Красноярского края.