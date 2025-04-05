Мэр Минусинска предупредил о возможной эвакуации из-за ландшафтного пожара

Мэр Минусинска Дмитрий Меркулов предупредил о возможной эвакуации из-за ландшафтного пожара.

Соответствующее заявление он опубликовал на своей странице в «ВКонтакте».

«Уважаемые минусинцы, на данный момент к эвакуации жителей домов в зоне риска возгорания — полная готовность, но она еще не объявлена!» — указал он.

По его словам, если эвакуация будет объявлена, то об этом объявят незамедлительно.

Ранее в пресс-службе МЧС России заявили, что спасатели ликвидируют свыше 20 ландшафтных пожаров на территории Красноярского края.