Подозреваемых в убийстве 13-летней девочки задержали в Ульяновской области

Подозреваемых в убийстве 13-летней девочки, которую нашли в подвале с перерезанным горлом, задержали в Ульяновской области. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Менее суток потребовалось моим коллегам <...>, чтобы установить подозреваемых в тяжком преступлении в отношении несовершеннолетней», — написала Ирина Волк в своем telegram-канале.

13-летнюю девочку убили в лесу в российском регионе

Она добавила, что задержанные являются двумя местными жителями. Их доставили в следственные органы.

Тело девочки было обнаружено в подвале дома в селе Тумкино со следами насильственной смерти. Ее нашла собственная мать. Она обратилась в полицию.