В Москве мужчина открыл стрельбу по полицейским

Мужчина в Москве открыл стрельбу из травматического пистолета по полицейским. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

«Предварительно, в процессе задержания нарушителя последний открыл огонь в сторону стражей порядка, предположительно, из травматического пистолета», — сказал собеседник ТАСС в пресс-службе МВД.

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Там уточнили, что сотрудники правоохранительных органов, наделенные соответствующими полномочиями в силу закона «О полиции», применили табельное оружие. Нападавший получил огнестрельное ранение и был задержан.

Прибывшие медики оказали помощь задержанному. В настоящее время он госпитализирован.