Экс-губернатор Свердловской области Куйвашев стал фигурантом уголовного дела

Речь идёт о преступлении коррупционной направленности, сообщили несколько источников «Коммерсанта». По их информации, с бывшим главой региона уже несколько дней проводятся активные следственные действия. Вначале — в Екатеринбурге, а теперь в Москве.

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Процессуальный статус Куйвашева неизвестен, по данным источников в правоохранительных органах, в результате может быть принято решение об избрании меры пресечения или отказе в этом.

Пост Евгений Куйвашев покинул неделю назад. Он не комментировал отставку.