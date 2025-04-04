У берегов Папуа-Новой Гвинеи произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло у берегов Папуа-Новой Гвинеи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Отмечается, что подземный толчок зафиксировали в 20:04 по местному времени (23:04 по московскому времени). Эпицентр землетрясения залегал на глубине 49 километров и находился в 182 километрах к юго-востоку от города Кимбе с населением более 18 тысяч человек. Информации о возможных жертвах и разрушениях нет.

В 23:11 по московскому времени в Папуа-Новой Гвинеи объявили угрозу цунами, но уже через минуту она была снята.