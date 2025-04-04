Сильный пожар произошел в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде произошел сильный пожар, огонь охватил более десяти гектаров поля и может перейти на жилые дома. Об этом сообщает NN.ru.

Уточняется, что пожар вспыхнул вечером 4 апреля между поселком Новинки и деревней Кусаковка. Согласно словам очевидцев, горит сухая трава и лес рядом с жилым комплексом Smart City. Огненное зарево видно за несколько километров.

По предварительным данным, площадь пожара уже превысила десять гектаров. На место прибыли пожарные, но они не могут проехать к горящему полю. При этом огонь продолжает распространяться и угрожает перекинуться на жилые дома. Ситуацию осложняет сильный ветер.