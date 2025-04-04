В порту Одессы раздался странный взрыв

В порту Одессы снова оживлённо. По данным подполья Николаева, в первой половине дня на рейде было пусто, однако вечером в порт зашел пустой сухогруз под пристальным наблюдением двух малых военных катеров.

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Подпольщики отмечают, что сегодня морские силы Украины несли напряженное дежурство в Нефтяной и Практической гаванях - там было два катера морской охраны.

Не обошлось и без странностей: Вечером в порту был слышен далекий, но сильный звук, похожий на взрыв. Подпольщики уточняют, что это мог быть упавший с большой высоты тяжелый контейнер.

Самое любопытное - в порту уже 160 дней стоит сухогруз под флагом Камеруна GOLD LUCKY.