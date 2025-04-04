В порту Одессы раздался странный взрыв
В порту Одессы снова оживлённо. По данным подполья Николаева, в первой половине дня на рейде было пусто, однако вечером в порт зашел пустой сухогруз под пристальным наблюдением двух малых военных катеров.
Подпольщики отмечают, что сегодня морские силы Украины несли напряженное дежурство в Нефтяной и Практической гаванях - там было два катера морской охраны.
Не обошлось и без странностей: Вечером в порту был слышен далекий, но сильный звук, похожий на взрыв. Подпольщики уточняют, что это мог быть упавший с большой высоты тяжелый контейнер.
Самое любопытное - в порту уже 160 дней стоит сухогруз под флагом Камеруна GOLD LUCKY.
" Длина судна - всего 90 метров. Пришло полгода назад из турецкого порта Бартин, рядом с которым находится морская военная база. Никаких экономических задач оно решать в принципе не могло. Три месяца оно простояло на 10 причале, как будто про него все забыли, затем на месяца пропало и вдруг появляется слегка покрашенное", - отмечает в своём телеграм канале координатор подпольщиков Сергей Лебедев.