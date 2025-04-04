Задержан собственник масложировой компании "Благо" Фосман

Следователи задержали собственника масложировой компании "Благо" Дмитрия Фосмана по делу о мошенничестве. Об этом ТАСС сообщили в Тверском суде Москвы, куда поступило ходатайство о его аресте.

"В суд поступило ходатайство следствия об избрании Фосману Д. В., подозреваемому по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде.

Детали уголовного дела в суде не уточнили.

ГК "Благо" - один из крупнейших производителей подсолнечного масла в России. Компания владеет семью заводами по производству этой продукции.