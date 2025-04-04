В Тверской области горит поселок Ранцево

Пожарные МЧС тушат поселок в Тверской области, огонь на который мог перекинуться с полей. Причина возгорания пока не выяснена.

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"В поселке Ранцево горят 10 строений, в том числе 3 жилых дома. Быстрому распространению огня способствует сильный ветер. К тушению привлечен вертолет Ми-8 "- сообщили в МЧС.

По последним данным, пожарным удалось не допустить перехода огня на другие дома пострадавшего поселка и на расположенный рядом лес.

"Вертолетом МИ-8 МЧС России совершено 6 сбросов воды объемом 18 тонн. Всего к тушению привлекается: 57 человек и 21 единица техники", - сказано в сообщении экстренного ведомства.