Учительница из Сочи умерла на перемене

45-летняя учительница из Сочи неожиданно умерла во время перемены. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Отмечается, что женщина почувствовала себя плохо, когда шла по лестнице. Пострадавшей вызвали скорую, но спасти учительницу не удалось.

Как рассказали коллеги погибшей, некоторое время назад она обращалась за врачебной помощью, но ничего подозрительного у нее не обнаружили. Кроме того, сочинские учителя ежегодно проходят бесплатный обязательный медосмотр.