Названы причины крушения танкеров в Керченском проливе

Основными причинами крушения нефтетанкеров в Керченском проливе стали невыполнение сезонных ограничений плавания судов и неукомплектовка кадрами. Об этом на заседании правительственной комиссии сообщил глава Минтранса РФ Роман Старовойт.

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Он указал, что расследование причин крушения танкеров в Керченском проливе завершено, материалы переданы в Следственный комитет.

«Основные причины аварийных случаев, по данным заключения комиссии, – невыполнение капитанами судов и судовладельцами ограничений по сезону плавания судов в морских акваториях Азовского моря и Керченского пролива. Кроме того, экипажи судов не были укомплектованы квалифицированными кадрами в соответствии с правовыми актами Минтранса России», — добавил Старовойт.

Напомним, что 15 декабря 2024 года в условиях штормовой погоды в акватории Керченского пролива потерпели крушение танкеры «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212». Оба судна получили значительные повреждения и затонули, в результате чего произошел разлив мазута в Черном море. Также при крушении погиб один матрос, другие члены экипажа были доставлены в больницу с различными травмами.