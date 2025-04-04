Житель Крыма убил 91-летнего ветерана и украл его продукты

Житель Алушты убил 91-летнего соседа из личной неприязни. Из квартиры жертвы убийцы забрал только продукты, купленные пожилым человеком в магазине. Следователям хватило недели, чтобы раскрыть преступление, сообщает пресс-служба ГСУ СК по Крыму и Севастополю.

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По данным следствия, убийство в крымском городе-курорте произошло 19 марта на улице Красноармейской. В этот день местный житель увидел на улице 91-летнего мужчину, проживающего в соседнем многоквартирном доме. Убийца проник в подъезд дома, где жил ветеран, а затем в его квартиру. Пожилого человека он задушил руками из личной неприязни.

В квартире жертвы убийца ничего не взял, кроме продуктов, которые хозяин жилья перед этим принес из магазина.

"Во взаимодействии с сотрудниками регионального МВД фигурант был установлен и задержан спустя неделю", - говорится в сообщении.

Убийца взят под стражу, следователи выясняют все обстоятельства, побудившие его совершить тяжкое преступление.