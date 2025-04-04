Упавшим на воздушном шаре в Дубае россиянкам пригрозили полицией

Турфирма, организовавшая экскурсию на упавшем в Дубае воздушном шаре, пригрозила полицией россиянкам, которые обнародовали случившееся. Об этом сообщает Telegram-канал «Shot Проверка».

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По мнению компании Rayna Tours, это была всего лишь грубая посадка, которая может произойти из-за изменения ветра. При этом в компании опровергли информацию о том, что во время экскурсии двое человек не выжили.

Кроме того, турфирма потребовала, чтобы россиянки немедленно удалили из соцсетей публикации, в которых назвали случившееся падением.

Ранее упавшие на воздушном шаре в Дубае мать и дочь из России заявили, что чудом остались в живых. Одна из туристок сообщила, что ситуация произошла еще 23 марта. Воздушный шар с иностранными туристами упал в ОАЭ. Двое пассажиров не выжили, две россиянки получили серьезные травмы.