Бывшая жена Паши Техника сообщила об ухудшении его состояния

Рэпер Паша Техник (Павел Ивлев) не транспортабелен, ему стало хуже, врачи пытаются остановить кровотечение. Об этом в Telegram-канале музыканта сообщила его бывшая жена Ева Карицкая.

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Ранее сообщалось, что Техник пережил клиническую смерть, но врачам удалось запустить его сердце. Указывалось, что у него наблюдается положительная динамика.

«Ситуация такая: у Паши началось кровоизлияние. Ухудшились показатели. Он вообще сейчас не транспортабелен никак. Была чуть ли не клиническая смерть, но врачи борются, они пытаются остановить это кровотечение», — сказала Карицкая.

Напомним, что Техника госпитализировали в Таиланде в начале марта с сильным отравлением. Он находился в реанимации в стабильно тяжелом состоянии, у него поражение легких. Позже его менеджер сообщил, что решается вопрос о транспортировке рэпера на вертолете в Бангкок.