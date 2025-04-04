Задержан бывший первый зампред правительства Коми

Экс-вице-премьер Республики Коми Антон Виноградов стал фигурантом уголовного дела о получении взятки, его задержали в Москве.

Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

«Уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) возбудили в Главном следственном управлении Следственного комитета России по материалам ФСБ России», — говорится в публикации.

Источник добавил, что в ближайшее время суд изберет Виноградову меру пресечения.

Как сообщил «Ъ» источник в окружении экс-вице-премьера Коми, его задержали в Москве, куда он переехал после того, как сложил свои полномочия в феврале 2022 года. Сам Виноградов заявлял, что в столице ему предложили работу в одной из государственных корпораций.

«Ъ» также отмечает, что по информации следствия, расследование связано с периодом работы Виноградова в Коми, где он курировал развитие государственно-частного партнерства и отвечал за взаимодействие с крупным бизнесом.

18 марта сообщалось, что бывшего исполняющего обязанности министра здравоохранения Республики Коми Ваграма Даллакяна обвинили в халатности при организации закупок лекарств для льготной категории граждан. Отмечается, что действия Даллакяна привели к росту отсроченных рецептов до 10 тысяч в 2023 году и причинению ущерба на 14 млн рублей.