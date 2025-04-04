Появились новые детали о крушении батискафа с россиянами в Египте

Техническая комиссия, назначенная прокуратурой Египта, завершила подготовку отчета о причинах и обстоятельствах крушения батискафа с россиянами, сообщает издание Al Masry Al Youm. Первоначальное обследование показало, что прямого столкновения с каким-либо объектом не было.

Al Masry Al Youm побеседовала с капитаном затонувшего батискафа. По его словам, на пути от берега до морской платформы батискафом управляли несколько водолазов в связи с отсутствием запасного капитана. Он отметил, что это было зафиксировано камерами. Также капитан предположил, что системы батискафа были неисправны перед отправлением в рейс.

Прогулочный батискаф, на борту которого находились 45 туристов из России, включая детей, затонул 27 марта в километре от побережья египетской Хургады. Шестеро россиян погибли, многие туристы пострадали.

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Сообщалось, что батискаф потерпел крушение во время регулярной экскурсии, включавшей осмотр кораллового рифа. Первоначально СМИ писали, что причиной катастрофы могло стать столкновение с рифом. Члены технической комиссии провели внешний осмотр батискафа и подтвердили, что в его внешней конструкции нет трещин или каких-либо повреждений.

Были проанализированы и осмотрены системы вентиляции, машинное отделение и механическое оборудование, также была оценена герметичность, состояние дверей, окон, двигателя и вспомогательных систем батискафа, «проанализированы все возможные механические неисправности», изучены записи о периодическом техническом обслуживании, проверены системы плавучести и балансировки, а также испытаны системы управления плавучестью, помогающие при погружении и всплытии.

По данным Al Masry Al Youm, комиссия также проверила системы безопасности и аварийно-спасательные системы, оценила аварийно-спасательное оборудование на борту, системы эвакуации, а также устройства связи и оповещения о бедствии. Газета не уточнила, выдвинула ли комиссия какие-либо версии катастрофы.