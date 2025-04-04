Российский подросток попробовал неизвестные таблетки и впал в кому

В Приморье друзья предложили 14-летнему подростку ради интереса попробовать неизвестные таблетки, и тот впал в кому. Об этом сообщает Находкинская городская больница.

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Предварительно, во время вечерней прогулки друзья предложили юноше попробовать незнакомые таблетки ради интереса. Подросток употребил четыре штуки, и этого оказалось достаточно, чтобы его состояние резко ухудшилось — уже находясь дома, примерно через полчаса, он потерял сознание.

Лекарство, которое он употребил, оказалось противосудорожным средством, влияющим на работу мозга. Это удалось установить благодаря тому, что таблетки остались в кармане подростка.

Юноша впал в кому и оказался в реанимации. У него диагностировали отек мозга и легких, подростка подключили к аппарату ИВЛ. Благодаря интенсивному лечению он вышел из комы и стал восстанавливаться. Позже его перевели в стационар, а затем выписали. Сейчас ему ничего не угрожает, школьник находится под наблюдением педиатра.